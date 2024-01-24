وزير الداخلية: حققنا مع القوات المسلحة نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب

قال وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق: “تتعاظم التحديات الأمنية فى ظل محيط إقليمي مضطرب، فقد حرصت الإستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال الارتكاز على أسس علمية فى التخطيط”.

وأضاف خلال كلمته اليوم، خلال إحتفالية بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة، بحضور الرئيس السيسي: “ فقد حققت الوزارة إلى جانب القوات المسلحة نجاحات مؤكدة فى مواجهة الإرهاب إلا أنه يظل خطرا قائما يستوجب استمرار اليقظة الأمنية”.

وتابع: “تنشط تلك التنظيمات فى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإستقطاب الشباب، كما تسعي جماعة الإخوان الإرهابية إحياء نشاطها عبر توظيق لجانها الإعلامية للتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي”.