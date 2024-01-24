نائب: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني اقتصادي يؤكد رغبته في تحسين معيشة المواطنين

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة ال ٧٢، موضحا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.

وقال عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له منذ قليل، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط، مثمنا طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطني الذي يضم متخصصين وخبراء من شأنهم وضع آليات تنفيذ على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، أكد " البدري" أن موقف مصر تاريخي وثابت داعما للقضية الفلسطينية، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا، ودائما تطالب بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .

ووجه عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة لرجال الشرطة البواسل، اللذين يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم.

يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.