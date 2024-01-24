كولر يطالب بالتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد إصابة الشناوي

كشف ماهر همام، نجم الكرة المصرية، عن طلب كولر، المدير الفني للأهلي، التعاقد مع حارس مرمى جديد في انتقالات الشتاء الحالية، بعد إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي.

وكتب ماهر همام، عبر حسابه على “فيسبوك”: "جلسة بين الخطيب وكولر من أجل حسم مصير التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة الشناوي مع المنتخب".

وأكد الدكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بقصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب إصابته.

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وقال محرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة “النهار”: "إصابة محمدالشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

وأضاف: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".