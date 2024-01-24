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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تحطم طائرة بيلجورود

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعمل حاليًا على تحديد حقائق تحطم الطائرة الروسية "إيل -76" في مدينة بيلجورود.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف لافروف أن إسقاط الطائرة الروسية في بيلجورود كان عملًا إجراميًا أوكرانيًا، لافتًا إلى أن موسكو طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تحطم الطائرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 أسير حرب أوكرانيين وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يكن من الواضح على الفور ما سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا، كما لم يكن معروفا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع، إن السلطات تحقق في سبب الحادث، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن الطائرة التي تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية من طراز إليوشن 76؛ ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين لتبادلهم في مقايضة.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موسكو بيلجورود

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روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تحطم طائرة بيلجورود

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