هقنع كولر بموهبتي في الأهلي| تصريحات مثيرة لـ يوسف سيد عبد الحفيظ

أكد يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي أنه يسعى للفت أنظار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بعد ضمه لمعسكر الإمارات.

وقال نجل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالأهلي للصفحة الرسمية لناديه إنه يسعى للظهور بشكل جيد كي يثبت للجهاز الفني أنه يستحق الفرصة.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن إجادته في مركزي وسط الملعب والظهير الأيمن يمنحه ميزة إضافية قد تقنع المدير الفني السويسري للاستعانة به عندما يفاضل بين اللاعبين.

وشدد على أنه يسعى لتحقيق أقصى استفادة من معسكر الإمارات، موضحا أن معدل الركض خلال المباريات هو الفارق الأبرز بين اللعب في الناشئين والفريق الأول.

وكشف عبد الحفيظ أن مثله الأعلى حمدي فتحي على المستوى المحلي، والإيطالي ماركو فيراتي عالميا.

وخاض الأهلي مواجهة ودية في معسكره بالإمارات ضد الأخدود السعودي أمس خسرها 2-1 بينما يستعد لمواجهة حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل.