بعد فشلها لبعض المشاهير.. ماذا تعرف عن أعراض وعلاج هوس عمليات التجميل

قال الدكتور عصام البقلي استشاري الجراحات التجميلية، أن الهوس بعمليات التجميل أو الجراحة التجميلية هو حالة نفسية تتميز بالقلق المفرط والتأثير السلبي على الحياة اليومية بسبب الرغبة الشديدة في إجراء عمليات التجميل.

وأوضح استشارى الجراحات التجميلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، يعتبر الهوس بالتجميل شكلًا خطيرًا من اضطرابات الصورة الذاتية وقد يؤثر على الصحة العقلية والعاطفية للفرد.

أعراض هوس عمليات التجميل

التفكير المستمر والشديد في المظهر الخارجي والعيوب المتصورة.

القلق المستمر بشأن الشكل والمظهر الشخصي.

الشعور بالاضطراب والاستياء الشديد عند عدم تحقيق المظهر المثالي المتوقع.

الرغبة الملحة في التدخلات التجميلية المتكررة والمتعددة.

الانعزال الاجتماعي والانخفاض في الثقة بالنفس.

الاكتئاب والقلق الشديد بشأن المظهر الخارجي.

علاج هوس عمليات التجميل

العلاج النفسي: يمكن للعلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الذي يستهدف تعزيز الصورة الذاتية الإيجابية وتعديل الأفكار والمعتقدات المشوهة حول المظهر الشخصي، أن يكون مفيدًا.

الدعم الاجتماعي: الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والمشاركة في أنشطة اجتماعية قد يساعد في تقليل التوتر وتعزيز الثقة بالنفس.

الاستشارة الطبية: التحدث إلى طبيب نفسي أو مستشار نفسي متخصص في اضطرابات الصورة الذاتية والهوس بالتجميل يمكن أن يوفر الدعم والإرشاد المناسب.

من الجيد أن تتذكر أن الجمال يأتي بتنوعه وأنه لا يجب أن يتوقف على المظهر الخارجي فقط، يجب التركيز على الصحة والسعادة العامة وقبول الذات بمختلف مظاهرها.