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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات

هنأت الدكتورة شادن معاوية، القائم  بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية قيادة وضباطا ً وأفراداً، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة ٧٢ وشهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وكذلك ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.


حيث قالت رئيس جامعة مدينة السادات  “يطيب لي ولأسرة جامعة مدينة السادات، أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الذي يمثل عيدًا لكل المصريين كل عام، ذلك اليوم الذي يعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل، وهي ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري، والتى ستظل دائماً وأبدأ رمزاً للفداء والعطاء لرجال الشرطة الأوفياء لصالح أبناء هذا الوطن، العين الساهرة لأمن المصريين، وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية من أجل غد مشرق لوطننا العزيز” .


وثمنت "معاوية" هذه الذكري العظيمة التي نستدعي فيها من تاريخنا العظيم المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، وسيظل هذا التاريخ رصيد حضاري عميق ودافع قوى لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل أفضل.


كما أكدت "معاويه" أن حالة الإستقرار والأمان التي نعيشها اليوم هي نتاج تضحيات وبطولات لرجال الشرطة والجيش الذين قدموا كل نفيس وغالى بأرواحهم من أجل مصر ، والتصدي لمحاولات العنف ونشر الفوضى، قدموا أرواحهم ودمائهم ليفتح عهد جديد من التنمية والعيش الكريم للأجيال القادمة، مستشهدة بما تشهده مصر من طفرة وتقدم من خلال الجمهورية الجديدة فى كافة ربوع مصر ، متمنية دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية دوام الإستقرار والمزيد من الرخاء والتقدم .

Jobs Education الدكتورة شادن معاويه الشرطة والجيش الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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