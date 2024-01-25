بحبها وبحب ناسها.. محمد صلاح يرد على المشككين: حاولوا أكتر

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى جماهير الكرة المصرية عبر حسابه الشخصي على إكس (تويتر سابقًا).

وكتب صلاح من خلال حسابه الشخصي إكس: "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو أكتر".

وأعلن رسميًا يورجن كلوب، مدرب ليفربول عودة محمد صلاح إلى النادي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.

كلوب أعرب خلال تصريحات تلفزيونية، عن اعتذاره عن التصريح السابق بشكل مفاجئ، مؤكدًا على التعاون مع منتخب مصر لضمان تعافي صلاح بأسرع وقت.

وكان يورجن كلوب قد أعلن عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول قبل بيان اتحاد الكرة المصري.