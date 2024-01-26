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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حديث الرئيس باحتفالية عيد الشرطة يؤكد حرصه على استكمال التنمية

هشام الحصري، رئيس
هشام الحصري، رئيس زراعة البرلمان

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، والتى دعا خلالها إلي عقد حوار اقتصادى شامل، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد مجددا حرص الرئيس استكمال خطوات التنمية.


وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، إن الرئيس السيسي دائما يؤكد حرصه علي مواجهة التحديات والصعاب بالمصارحة والمكاشفة والاستماع إلي كافة الآراء من المعنين والمختصين، حتى يتم التوصل إلي حلول عملية لمواجهة التحديات الحالية.
 

وأكد الحصرى، أن عيد الشرطة المصرية، يأتى تخليدا لذكرى هامة تؤكد بسالة وشجاعة قوات الشرطة المصرية، في معركة الشرطة عام ١٩٥٢ بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلي أن تاريخ الشرطة المصرية ممتلئ بالبطولات علي مر التاريخ.

 

وأضاف الحصرى: أشرف بانتمائى لذلك الجهاز الوطنى، الذى لم يتخلي يوما عن أداء واجبه تجاه الوطن والمواطنين.

 

ووجه الحصرى، تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة، مؤكدا أن قوات الشرطة الباسلة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة و إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.

هشام الحصرى لجنة الزراعة مجلس النواب عيد الشرطة السيسي الرئيس السيسي

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