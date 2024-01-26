قبل إصداره اليوم.. أردوغان يكشف عن توقعاته لقرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تصدر محكمة العدل والجنائية الدولية قرارات إيجابية بشأن الدعوى المرفوعة ضد "إسرائيل".

ووفقا لشبكة "تي ار تي" التركية، قال اردوغان: "نتوقع من محكمة العدل الدولية بأن تحكم أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وأن تتخذ قراراً بتدابير مهمة في غزة".

وأضاف: "نتابع عن كثب القضية التي حرّكتها جنوب أفريقيا".

وتصدر محكمة العدل الدولية اليوم، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.

وتأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.



غير أن المحكمة لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب أفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".