عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح صادم من بوتين بشأن تحطم طائرة على متنها أسرى أوكرانيين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماعه مع الطلاب المشاركين في نظام الدفاع الجوي، إن الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" أصيبت في منطقة بيلجورود إما من قبل نظام الدفاع الجوي الفرنسي أو منظومة باتريوت الأمريكي.

أكد الرئيس الروسي أن الأسلحة التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة تشير إلى أنه صاروخ دفاع جوي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين "إما أنهم "الجيش الأوكراني" تلقوا تعليمًا سيئًا، أو أنهم يتعلمون بشكل سيئ بمفردهم، أو أنهم غير قادرين على إدارة مثل هذه الأنظمة بشكل صحيح، وعلى الأرجح، هذه أنظمة باتريوت أمريكية، أو أنظمة دفاع جوي أوروبية، وعلى الأرجح فرنسية”.

أشار إلى أنه سيتم تقديم إجابة دقيقة في غضون “يومين”.

وشدد الرئيس الروسي على أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة التي كانت تقل أفرادا عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى انطلقت من الأراضي الأوكرانية وتدعي لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.

تحطم طائرة على متنها أسرى أوكرانيين أسرى أوكرانيين تصريح صادم من بوتين الرئيس الروسى نظام الدفاع الجوي منطقة بيلجورود نظام الدفاع الجوي الفرنسي منظومة باتريوت الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

موضوعات متعلقة

القمة الإيطالية الإفريقية.. وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في اجتماع روما

مصر تطالب إسرائيل بالتنفيذ الفوري لجميع تدابير قرار العدل الدولية بشأن غزة

ضمن جولة أفريقية.. الرئيس البرازيلي يزور مصر فبراير المقبل

الحزب الحاكم في إثيوبيا: إحالة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"

رئيس أرض الصومال يعترف: مذكرة التفاهم تتضمن حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية

رئيس الوزراء الأوكراني : لدينا كل الضمانات من واشنطن لمصادرة الأصول الروسية

تفشي مرض الحصبة وسط إثيوبيا والحصيلة 22 طفلاً| تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير مهبط طائرات لحزب الله في جنوب لبنان

ترشيحاتنا

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

ورشة حداده في بطنه| استخراج 12 ملعقة و"بوجيه" سيارة ومسامير من معدة مريض.. كيف نجا؟

خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ