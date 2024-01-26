تصريح صادم من بوتين بشأن تحطم طائرة على متنها أسرى أوكرانيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماعه مع الطلاب المشاركين في نظام الدفاع الجوي، إن الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" أصيبت في منطقة بيلجورود إما من قبل نظام الدفاع الجوي الفرنسي أو منظومة باتريوت الأمريكي.

أكد الرئيس الروسي أن الأسلحة التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة تشير إلى أنه صاروخ دفاع جوي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين "إما أنهم "الجيش الأوكراني" تلقوا تعليمًا سيئًا، أو أنهم يتعلمون بشكل سيئ بمفردهم، أو أنهم غير قادرين على إدارة مثل هذه الأنظمة بشكل صحيح، وعلى الأرجح، هذه أنظمة باتريوت أمريكية، أو أنظمة دفاع جوي أوروبية، وعلى الأرجح فرنسية”.

أشار إلى أنه سيتم تقديم إجابة دقيقة في غضون “يومين”.

وشدد الرئيس الروسي على أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة التي كانت تقل أفرادا عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى انطلقت من الأراضي الأوكرانية وتدعي لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.