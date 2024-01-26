جهاد الحرازين: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل لقبولها التقاضي أمامها

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحًا أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة.

وأضاف جهاد الحرازين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".

وتابع الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، أن: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية الـ9، وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل؛ باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".

