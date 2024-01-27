صندوق الاستثمارات السعودي ينتهي من تسعير طرح سندات بـ5 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودب إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).

ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

ويتوزع الطرح على ثلاث فئات، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار(ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029.

فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق في عام 2034.

أما الشريحة الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.