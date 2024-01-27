حركة حماس توجه نداءا عاجلا للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية



أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الكيان الصهيوني المجرم ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية نازية.

وقالت الحركة في بيان لها : وكان آخرها الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، كما التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان شعبنا من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

ودعت حركة حماس في بيانها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الكيان النازي المارق، الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن شعبنا.

وأكدت الحركة على أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة شعب فلسطين ، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.