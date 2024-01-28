أخبار التكنولوجيا|تستمر يومين.. موبايل أندرويد ببطارية جبارة.. وأفضل بدائل Galaxy S24 بأسعار مناسبة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يسمح WhatsApp واتساب بإرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات إلى جهات الاتصال والمجموعات الخاصة بك، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله اختراق حساب واتساب الخاص بك من قبل جهات ضارة ترغب في التجسس على محادثاتك أو سرقة معلوماتك الشخصية أو انتحال شخصيتك.



هناك العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع ببطاريات ذات سعة كبيرة، ولكننا في الوقت نفسه نرى أن بعض الهواتف الجديدة تستنزف بطارياتها قبل انتهاء اليوم، ولكن أيضًا هناك بعض الهواتف التي يمكن لبطاريتها الاستمرار في العمل طوال اليوم دون التباطؤ.



مع الإعلان عن هواتف Galaxy S24 من قبل شركة سامسونج منذ أيام، وتحقيقها لمبيعات قياسية بالنسبة للطلبات المسبقة تتجه أنظار محبي وعشاق سامسونج إلى شرائها ولكن تظل المعضلة الأكبر لشراء هذه الهواتف هي أسعارها المرتفعة للغاية والتي قد تقترب من حاجز الـ 100 جنيه.



أكدت شركة سامسونج أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي تم تقديمها مع بداية الإعلان عن Galaxy S24، سيتم توسيعها لتشمل عدد من أجهزة Galaxy القديمة.



يتميز هاتف OnePlus 12 من شركة وان بلس بقدرات جبارة مع أقوى معالج لهواتف أندرويد، وبطارية ضخمة، هذا بالإضافة إلى أنه يمتلك كاميرات مميزة للغاية أبرزها رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع أخرى مقربة 64 ميجابكسل.



يعد هاتف نوكيا Nokia G42 واحد من أفضل الهواتف التي أطلقتها العلامة التجارية مؤخرًا، حيث يمكنه المنافسة مع عدد من هواتف الأندرويد المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية ضخمة، وكاميرا مميزة للغاية.