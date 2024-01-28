عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تستمر يومين.. موبايل أندرويد ببطارية جبارة.. وأفضل بدائل Galaxy S24 بأسعار مناسبة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فعلها فورًا.. إجراءات تحميك من اختراق WhatsApp واتساب 

 

يسمح WhatsApp واتساب بإرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات إلى جهات الاتصال والمجموعات الخاصة بك، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله اختراق حساب واتساب الخاص بك من قبل جهات ضارة ترغب في التجسس على محادثاتك أو سرقة معلوماتك الشخصية أو انتحال شخصيتك.

 

تستمر يومين.. أفضل موبايل ببطارية جبارة تشتريه في 2024


هناك العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع ببطاريات ذات سعة كبيرة، ولكننا في الوقت نفسه نرى أن بعض الهواتف الجديدة تستنزف بطارياتها قبل انتهاء اليوم، ولكن أيضًا هناك بعض الهواتف التي يمكن لبطاريتها الاستمرار في العمل طوال اليوم دون التباطؤ.

 

لو مش هتقدر على ثمن Galaxy S24.. أفضل بدائل بأسعار مناسبة


مع الإعلان عن هواتف Galaxy S24 من قبل شركة سامسونج منذ أيام، وتحقيقها لمبيعات قياسية بالنسبة للطلبات المسبقة تتجه أنظار محبي وعشاق سامسونج إلى شرائها ولكن تظل المعضلة الأكبر لشراء هذه الهواتف هي أسعارها المرتفعة للغاية والتي قد تقترب من حاجز الـ 100 جنيه.

 

سامسونج تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف فقط


أكدت شركة سامسونج أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي تم تقديمها مع بداية الإعلان عن Galaxy S24، سيتم توسيعها لتشمل عدد من أجهزة Galaxy القديمة.

 

أفضل موبايل أندرويد ينافس سامسونج في الكاميرا | اعرف مواصفاته


يتميز هاتف OnePlus 12 من شركة وان بلس بقدرات جبارة مع أقوى معالج لهواتف أندرويد، وبطارية ضخمة، هذا بالإضافة إلى أنه يمتلك كاميرات مميزة للغاية أبرزها رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع أخرى مقربة 64 ميجابكسل.

 

بقدرات جبارة .. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا 50 ميجابكسل


يعد هاتف نوكيا Nokia G42 واحد من أفضل الهواتف التي أطلقتها العلامة التجارية مؤخرًا، حيث يمكنه المنافسة مع عدد من هواتف الأندرويد المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية ضخمة، وكاميرا مميزة للغاية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: خالد سليم يحلق شعره على الهواء.. حارس دولي في طريقه للأهلي.. راتب فيتوريا يثير أزمة

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 28-1-2024

فضل شهر رجب.. وهذا معنى الترجيب ولماذا أطلق عليه مضر

سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة

أوكرانيا تكشف عن عملية فساد في مشتريات أسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ