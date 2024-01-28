عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش هتقدر على ثمن Galaxy S24.. أفضل بدائل بأسعار مناسبة

أفصل بدائل Galaxy
أفصل بدائل Galaxy S24

مع الإعلان عن هواتف Galaxy S24 من قبل شركة سامسونج منذ أيام، وتحقيقها لمبيعات قياسية بالنسبة للطلبات المسبقة تتجه أنظار محبي وعشاق سامسونج إلى شرائها ولكن تظل المعضلة الأكبر لشراء هذه الهواتف هي أسعارها المرتفعة للغاية والتي قد تقترب من حاجز الـ 100 جنيه. 

 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن سامسونج قد أطلقت في السنوات الأخيرة عددًا من هواتف فئة FE   المخصصة للطبقة المتوسطة والشباب بأسعار مناسبة مع مواصفات تقترب من قدرات الفلاجشيب، ونستعرض سعر ومواصفات أفضل هذه الهواتف في السوق المصري: 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE  

وحصل على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية، ويعمل بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع  Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام،  وتخزين بسعة 256 جيجابايت. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE  

ويتوفر في السوق المصري من حوالي 39 ألفا و350 جنيها مصريا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE  

وجاء بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .  

 

ويحتوى على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE  

ويتوفر في السوق المصري من حوالي 29 ألف و 800 جنيه مصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

هواتف Galaxy S24 بدائل هواتف Galaxy S24 سامسونج أرخص هاتف رائد من سامسونج أفضل بدائل Galaxy S24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

سعر عيار 24 اليوم 28-1-2024

مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ