لو مش هتقدر على ثمن Galaxy S24.. أفضل بدائل بأسعار مناسبة

مع الإعلان عن هواتف Galaxy S24 من قبل شركة سامسونج منذ أيام، وتحقيقها لمبيعات قياسية بالنسبة للطلبات المسبقة تتجه أنظار محبي وعشاق سامسونج إلى شرائها ولكن تظل المعضلة الأكبر لشراء هذه الهواتف هي أسعارها المرتفعة للغاية والتي قد تقترب من حاجز الـ 100 جنيه.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن سامسونج قد أطلقت في السنوات الأخيرة عددًا من هواتف فئة FE المخصصة للطبقة المتوسطة والشباب بأسعار مناسبة مع مواصفات تقترب من قدرات الفلاجشيب، ونستعرض سعر ومواصفات أفضل هذه الهواتف في السوق المصري:

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

وحصل على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية، ويعمل بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

ويتوفر في السوق المصري من حوالي 39 ألفا و350 جنيها مصريا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

وجاء بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويحتوى على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

ويتوفر في السوق المصري من حوالي 29 ألف و 800 جنيه مصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.