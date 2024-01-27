بقدرات جبارة .. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا 50 ميجابكسل 

يعد هاتف نوكيا Nokia G42 واحد من أفضل الهواتف التي أطلقتها العلامة التجارية مؤخرًا، حيث يمكنه المنافسة مع عدد من هواتف الأندرويد المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية ضخمة، وكاميرا مميزة للغاية.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G42

ويتميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، ودقة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Gorilla Glass 3.

ويقدم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 1.8) إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، يمكنها الاستمرار لمدة ثلاثة أيام مع استخدام متوسط، حيث تم تصنيف البطارية بحيث تحتفظ بنسبة 80٪ من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن.

ويعمل بمعالج من نوع +Snapdragon 480 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD، مع نظام التشغيل Android 13، بالإضافة إلى عامين من تحديثات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.