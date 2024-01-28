ترامب: يجب إخضاع المرشحين الرئاسيين لاختبار معرفي

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ردا على تشكيك منافسته، نيكي هايلي، بأهليته العقلية نظرا لعمره، إنه يشعر بأنه "أكثر ذكاء عما كان عليه قبل 20 عاما".

وأضاف ترامب، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن المرشحين الرئاسيين يجب أن يخضعوا لاختبار معرفي، وهو ما يبدو ردا على دعوات هايلي التي ألمحت إلى عمر ترامب 77 عامًا، والرئيس الأمريكي الديمقراطي، جو بايدن 81 عامًا.

وتحدث ترامب في تجمع حاشد في نيفادا قبل التصويت المقبل في سباق الترشح الرئاسي للحزب الجمهوري في فبراير.

وشككت هايلي بالأهلية العقلية لترامب مؤخرا بعد أن اتهمها الرئيس السابق في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول، في 6 يناير عام 2021.