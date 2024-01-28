محمد مصيلحي: أندية تركية مهتمة بضم مابولولو بعد التألق مع انجولا

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري أن الفريق يسير بشكل مميز خلال الموسم الجاري تحت قيادة طارق العشري، خاصة أن النادي يضم عناصر مميزة، وتم الاستفادة من المشاركة في كأس الرابطة لتجهيز المزيد من اللاعبين.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc : كريستوفاو مابولولو لاعب مميز وتلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، والأهلي لم يعرض التعاقد معه.

وأضاف: عند وصول أي عروض رسمية للاعب سيتم دراستها، والحديث عن بيعه بـ٥ مليون دولار بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مجرد دعابة، وهناك أندية قمة من تركيا بدأت الحديث معنا بخصوصه.

وأشار إلى أن هناك جلسة جمعته مع نائب رئيس نادي بيشكتاش التركي، وتم التطرق إلى مابولولو، وأن الأمور سوف يتم حسمها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.