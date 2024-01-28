فتاة تستغيث: والدى طلب 150 ألف جنيه مقابل التخلي عن حفيدته

عرض برنامج "تفاصيل" مأساة فتاة تدعى إيمان من محافظة كفر الشيخ مع والدها الذى دمر حياتها.

واوضحت إيمان خلال حوارها مع البرنامج المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الأعلامية نهال طايل، أن والدها زوجها دون رغبتها من شخص وتطلقت منه بعد شهر واحد فقط من الزواج.

150 الف جنيه

وتابعت إيمان: أن والدها بدأ يعاملها بقسوة بعد طلاقها حتى إضطرت للهرب إلى القاهرة وعملت فيها لمدة 3 سنوات.

وأشارت إيمان إلى أنه خلال تواجدها فى القاهرة تزوجت عرفيا من شخص وانجبت منه طفلة ورفض الاعتراف بها واتصل بوالدها لحل المشكلة وديا.

وأكدت أيمان قائلة :" ابويا طلب من الشاب اللى كنت متجوزاه عرفى 150 ألف جنيه مقابل حل المشكلة ولكن الشاب رفض الأمر".