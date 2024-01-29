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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة العلاقات.. اتفاقات بين إيران وباكستان.. ورئيسي يزور إسلام آباد قريبًا

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني أن العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم لتعاون البلدين.

وأضاف جيلاني أن هناك اتفاقًا على التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية بين إيران وباكستان، مؤكدة أنه تم الاتفاق على مواجهة خطر الإرهاب معًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، إن أمن باكستان جزء أساسي من أمن المنطقة وطهران تحترم سيادتها.

وأضاف عبداللهيان أن الإرهابيين في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان مدعومون من دول أخرى، لافتًا إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور باكستان قريبًا.

ووصل عبداللهيان، مساء الأحد إلى إسلام آباد، للقاء نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني ورئيس الوزراء أنور الحق كاكار.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد شن إيران في 16 يناير هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف في باكستان، وردّت الأخيرة بعد يومين بضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وتسبب ذلك بتوتر دبلوماسي واستدعت باكستان سفيرها من طهران، وأعلنت أن سفير إيران الذي كان يقوم بزيارة لبلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام آباد.

لكن الدولتين أعلنتا في 22 يناير، عودة علاقاتهما الدبلوماسية إلى طبيعتها، على أن يزور وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد.

باكستان ايران إسلام آباد الإرهاب أمن باكستان

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