مدرب شباب بلوزداد : لا نركز على بيزيرا فقط ونحاول استغلال الضغط الجماهيري

أكد سليم سبع مدرب مساعد شباب بلوزداد على صعوبة المباراة أمام الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال سبع في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي : مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية مهمة جدًا، وفريقي سيخوض الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي.

وأوضح : هناك استعدادات خاصة للقاء، لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب، فريقي اعتاد اللعب في حضور جماهيري كبير ولا قلق من وجود جماهير الزمالك في مباراة الغد.

وأضاف: نسعى لاستغلال ضغط الجماهير وتحويله لدوافع إيجابية وفريقي يلعب على قلب رجل واحد ولا نركز مع البرازيلي خوان بيزيرا فقط في الزمالك لأن المنافس فريق كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى.

وواصل : مباراة الغد ستكون مختلفة، قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الثاني في لقاء الذهاب وأحرزنا هدفًا ولكن الحكم ألغاه وكنت أراه هدفًا صحيحًا.

واختتم مدرب شباب بلوزداد: جميع لاعبي شباب بلوزداد على أتم الجاهزية للمباراة، سنرى غدًا ما إذا كان محمد علي بن حمودة سيشارك في اللقاء من عدمه.