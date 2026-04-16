نجم شباب بلوزداد: مواجهة الزمالك ستكون صعبة

أكد تشارلز أهوا لاعب فريق شباب بلوزداد الجزائري، أن مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ستكون في غاية الصعوبة، ويأمل فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال تشارلز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن فريقه أضاع العديد من الفرص في مباراة الذهاب بالجزائر، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص التي ستتاح خلال لقاء الغد على استاد القاهرة للتأهل إلى المباراة النهائية.





وأشار إلى أن لاعبي الفريق عقدوا جلسة عقب مباراة الذهاب، والتي خسرها الفريق الجزائري؛ لمناقشة الأخطاء التي أدت لعدم تحقيق نتيجة إيجابية.