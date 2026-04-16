حكام مباريات الخميس في الجولة 30 لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 30 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ)، المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 مواجهات.

وقد جاءت المواعيد والملاعب والحكام ومقيمي الحكام والمراقبين على النحو التالي:

- أبوقير للأسمدة × ديروط (3.00 عصراً ـ ملعب أبوقير للأسمدة): محمد العتباني (حكماً للساحة) ’ حامد صلاح ومحمد رمزي (مساعدين) ’ خير الله سليمان (حكماً رابعاً) ’ حسن عبد الله (مقيماً للحكام) ’ يوسف خليفة (مراقباً للمباراة).

-السكة الحديد × أسوان (3.00 عصراً ـ ملعب السكة الحديد): أحمد عبد الله(حكماً للساحة) ’ محمد سعد "شيكا" ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ شريف منطاش (حكماً رابعاً) ’ شريف صلاح (مقيماً للحكام) ’ هاني العنتبلي (مراقباً للمباراة).

- القناة × الداخلية (3.00 عصراً ـ ملعب القناة القديم): محمد عبدالعزيز (حكماً للساحة) ’ أحمد كمال وعلاء السروي (مساعدين) ’ أحمد حلاوة (حكماً رابعاً) ’ مجدي إمبابي (مقيماً للحكام) ’ محمد حسن الشيبي(مراقباً).

- الإنتاج الحربي × بروكسي (3.00 عصراً ـ ملعب السلام): هيثم عثمان (حكماً للساحة) ’ حسين قنديل ومحمد الرمادي (مساعدين) ’ محمد عبدالفتاح (حكماً رابعاً) ’ هاني عبد الفتاح (مقيماً للحكام) ’ حمدي حافظ (مراقباً للمباراة).

- طنطا × المصرية للاتصالات (3.00 - ملعب طنطا): عبدالعزيز السيد (حكما للساحة) ’ وليد ممدوح وشهاب راشد (مساعدين) ’ حسام حسن محمود (حكماً رابعاً) ’ ماهر عبد الغفار (مقيماً للحكام) ’ أحمد عبد الشافي(مراقباً للمباراة).

- مسار × مالية كفر الزيات (3.00 - ملعب رايت تو دريم): الدولي محمود بسيوني (حكماً للساحة) ’ ماجد المليجي ومحمد سمير (مساعدين) ’ أحمد جمال شاهين (حكماً رابعاً) ’ منير حسن (مقيماً للحكام) ’ محمد عبد القادر (مراقباً)