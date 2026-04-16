الألبوم الحزين يصعد بأحمد سعد لصدارة يوتيوب

حقق ألبوم النجم أحمد سعد الجديد الذي أطلقه تحت اسم "الألبوم الحزين" نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقه.

وتواجدت جميع أغاني الألبوم في قائمة الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد تداول الجمهور لها بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وجاء ترتيب أغاني الألبوم على يوتيوب كالتالي:

- أغنية اتغابيت في صدارة الألبوم

- أغنية الغاليين الثانية على مستوى الألبوم

- أغنية بينسوا إزاي ثالثة

- أغنية وصلت معاك في المرتبة الرابعة

- أغنية أنا مش فاهمني الخامسة

ويأتي الألبوم الجديد للنجم أحمد سعد ضمن خطوة ضعها للتواجد على مدار الألبوم من خلال 5 ألبومات مختلفة الألوان الموسيقية لتناسب كل الأذواق ويتعاون سعد في مشروعه الجديد مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.

ويستعد سعد للتواجد في أضخم جولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو القادم ضمن جولات كأس العالم لكرة القدم حيث يقدم مجموعة من أضخم الحفلات لنجم عربي بأمريكا.