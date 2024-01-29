بعد مقتل 3 جنود بـ"البرج 22".. معلومات مهمة عن القاعدة الأمريكية السرية

أعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 35 آخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية سرية تقع على الحدود الأردنية السورية تعرف باسم "البرج 22"، في هجوم هو الأول من نوعه الذي يسقط فيه قتلى منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، مضيفا أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا"، إلا أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الموقع المستهدف هو البرج 22، موضحة أنه موقع عسكري صغير يقع في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وعلى عكس معظم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، لا يعرف سوى القليل جدًا من المعلومات عن هذه القاعدة السرية، التي تقع في نقطة استراتيجية في الأراضي الأردنية، على بعد حوالي 600 متر من الحدود مع سوريا وبالقرب من الحدود مع العراق أيضا.

وهي البلدان التي توجد بها قوات أمريكية وعمليات جارية لجيش الولايات المتحدة.

ولا توجد معلومات عامة تقريبًا عن القاعدة المعروفة باسم "البرج 22"، ولا حتى عدد الجنود المتمركزين هناك ونوع الأسلحة والوحدات.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن هذا الهجوم هو الأول على هذه المنشأة، وليس من الواضح سبب فشلهم في اعتراض الطائرة المسيرة التي ضربت المنطقة السكنية، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا.

المستشارين

ووفقا لموقع "ماكو" الإسرائيلي، تتراوح تقديرات عدد الجنود هناك بين 200 إلى 350 جنديا يعرفون باسم "المستشارين"، وهو اسم رمزي للقوات الخاصة وغيرها، الذين يقاتلون ويساعدون الجيش الأردني والقوات في سوريا والعراق. ويختلف عدد الجنود هناك، لكن القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت إنه كان هناك 350 جنديا وقت الهجوم.

ويقع البرج 22 شمال شرق الأردن على بعد نحو 20 كيلومترا من قاعدة التنف في سوريا، والتي تعتبر قاعدة أساسية في القتال ضد تنظيم داعش وفي الاستراتيجية الأمريكية للحد من تمدد إيران والقوات العميلة لها في سوريا.

وعن تلقيب الجنود هناك بـ"المستشارين"، مما يدل على أنهم يعملون هناك على ما يبدو فرق من المقاتلين من وحدة "القبعات الخضراء" المتخصصة في الحرب الخاصة والتعاون مع السلطات المحلية.

تهريب المخدرات من سوريا

ويشن الأردن حربا في المنطقة ضد تهريب المخدرات من سوريا، وكذلك ضد الإرهاب من هناك، وبحسب الموقع يساعد جنود هذه الوحدة في تدريب الوحدات العسكرية الأردنية وكذلك في أنشطتها العملياتية هناك.

وقال الموقع الإسرائيلي أنه يوجد في "البرج 22 " أيضًا فرق من الوحدات الخاصة الأخرى والقوات الجوية والاستخبارات والهندسة والمشاة.

وأضاف الموقع أنه منذ 7 أكتوبر، تم تنفيذ أكثر من 150 هجومًا ضد القواعد والمواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التى يحدث هجوم باتجاه "البرج 22".

ورجح الموقع الإسرائيلي أن يكون هذا هو سبب إطلاق الطائرات بدون طيار هناك، لمفاجأة وتسبب في وقوع إصابات في القاعدة التي ربما كانت ذات حماية أضعف، على حد وصفه.

الرد الأمريكي

ووفقا للموقع تدور الآن مناقشات في واشنطن حول الرد على هذا الهجوم المميت، وقال إن إدارة بايدن ليست مهتمة بتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، الذي وصل بالفعل إلى نقطة انفجار، في حين أنهم يقومون بالفعل بعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

وأوضح أنه على الرغم من العناوين الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لا تزال تركز على الحرب ضد الروس في أوكرانيا.