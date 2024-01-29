الخارجية: سفيرة مصر في بانكوك تقدم أوراق اعتمادها لملك تايلاند

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن السفيرة هالة يوسف أحمد رجب، قدمت أوراق اعتمادها سفيرة لمصر لدى تايلاند، أمس، الأحد، وذلك خلال استقبال ملك تايلاند لها بالقصر الملكي.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن ملك تايلاند أعرب عن تقديره العميق لمصر وشعبها، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطيب تمنياته للشعب المصري، مشيدا بالنمو والازدهار الذي تشهده العلاقات الثنائية، وكذلك التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.

وأشارت سفيرة القاهرة في بانكوك، إلى أن هذا العام يشهد مرور ٧٠ عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع تايلاند، مؤكدةً على الإمكانيات الكبيرة للبناء على الصداقة والثقة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة، فضلاً عن استكشاف مجالات أوسع للتعاون، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتايلاندي.