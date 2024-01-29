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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: سفيرة مصر في بانكوك تقدم أوراق اعتمادها لملك تايلاند

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن السفيرة هالة يوسف أحمد رجب، قدمت أوراق اعتمادها سفيرة لمصر لدى تايلاند، أمس، الأحد، وذلك خلال استقبال ملك تايلاند لها بالقصر الملكي.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن ملك تايلاند أعرب عن تقديره العميق لمصر وشعبها، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطيب تمنياته للشعب المصري، مشيدا بالنمو والازدهار الذي تشهده العلاقات الثنائية، وكذلك التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.

وأشارت سفيرة القاهرة في بانكوك، إلى أن هذا العام يشهد مرور ٧٠ عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع تايلاند، مؤكدةً على الإمكانيات الكبيرة للبناء على الصداقة والثقة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة، فضلاً عن استكشاف مجالات أوسع للتعاون، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتايلاندي.

وزارة الخارجية سفيرة القاهرة في بانكوك ملك تايلاند السفيرة هالة يوسف أحمد رجب سفيرة لمصر لدى تايلاند

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