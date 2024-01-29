شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.

وقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".

أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".

تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".

يذكر أن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، قرر إلزام جميع الشركات العاملة في قطاع السجائر بإرسال كشف مفصل الي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر سواء جمله أو موزع أو حتي كشك موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد واحكام الرقابة ومن يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.