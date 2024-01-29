حماية المستهلك تلزم شركات السجائر بإرسال كشوف بأسماء التجار لمراقبة الأسواق

قرر إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلزام جميع الشركات العاملة في قطاع السجائر بإرسال كشف مفصل الي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر سواء جمله أو موزع أو حتي كشك موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد واحكام الرقابه ومن يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعه عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العامله.



وصرح إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هذا القرار الحازم اتخذه السجيني في اجتماع مع الشركات العاملة في قطاع السجائر لبحث الأزمة الحالية في الأسواق وسبل حلها .



وقال امبابي أن القرار يحل 70% من أزمة السجائر في الأسواق ويعيد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.