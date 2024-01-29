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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عودة النشاط لسوق الذهب وتطبيق جولد بيليون يعاود نشر الأسعار

صدى البلد

قرر تطبيق جولد بيليون إعادة نشر أسعار الذهب في مصر بعد توقف دام 4 أيام متتالية على إثر أزمة سوق الذهب وغياب التسعير في مصر نتيجة إحجام التجار الكبار عن إعلان الأسعار وتوقف البيع والشراء في سوق الذهب

وكان تطبيق «جولدن بيليون» قرر إيقاف التسعير على التطبيق بشكل مؤقت لحين عودة العمل بشكل طبيعي في سوق الذهب.

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وأكد التطبيق خلال بيان ساب «حرصا منا بأن لا يتعرض لضرر متابعينا الكرام ومستخدمي التطبيق وكذلك تجار الذهب بسبب عشوائية التسعير والإيقاف شبه التام لعمليات البيع والشراء، وسنوافيكم بتحديث أسعار الذهب فور العمل بشكل طبيعي في سوق الذهب.


وأعاد تطبيق جولد بيليون نشر أسعار الذهب الآن في مصر والتي سجلت 3875 جنيها لعيار 21 وبلغ عيار 24 سعر 4429 جنيها والجنيه الذهب 31 ألف

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