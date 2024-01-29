سقوط أباطرة الذهب| القصة الكاملة لضبط عصابة المعدن الأصفر.. هكذا تلاعبوا بالسوق

عدم استقرار ملحوظ يشهده سوق الذهب نتيجة الارتفاع الجنوني والتلاعب في الأسعار، حيث يرى خبراء أن تسعير الذهب خاضع لكبار التجار، ويرى آخرون ان ارتفاع الأسعار نتيجة الضغط في الطلب المتزايد على الذهب هذه الأيام باعتباره ملاذاً آمناً أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

الذهب

مافيا سوق الذهب

وأعلنت أمس وزارة الداخلية ضبط أخطر تشكيل عصابي في سوق الذهب، والتنقيب عن المعدن الأصفر بطرق غير شرعية، ومخالفتهم في المعايير.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً، لعدد أربعة منهم معلومات جنائية يقيمون بنطاق محافظات البحر الأحمر، والقاهرة، وقنا، وأسوان، حيث يقومون بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل عليه من التنقيب غير الشرعي.

وذكرت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 55 كيلو جراماً من أحجار الكوارتز، و15.346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات"، و282 جرام ذهب صيني و76 غرام فضة، و4 كيلوجرامات سبائك لخام النحاس، وعدد من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب.

كما أكدت الوزارة أنه تم ضبط كميات من مواد كيمياوية مستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة وسيارة ربع نقل ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، مضيفة أنه وبمواجهة المتهمين قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع.

الذهب

مضبوطات بـ97 مليون جنيه

وأعلنت الداخلية أن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت حوالي 97 مليون جنيه.

وشهد سوق الذهب خلال الأيام الماضية عدم استقرار وارتفاعات ملحوظة في الأسعار، دفعت متعاملين لوقف البيع والشراء ووقف التسعير، خاصة مع تسارع عمليات القبض على كبار التجار وأباطرة السوق المتحكمين في الأسعار، ومداهمات أمنية لبعض محلاتهم.

وقامت الحكومة بحملات تفتيشية الأيام الماضية بمحلات كبار التجار في منطقة الحسين والجمالية غرب العاصمة القاهرة، حيث تم ثبوت مخالفات جسيمة تختص بالدمغات والموازين والأعيرة، واحتكار الأسعار، وتخزين كميات لتعطيش السوق وإنشاء بورصة لأسعار الذهب، حددت السعر إلى نحو 4000 جنيه للغرام الواحد.

ومنذ أيام قليلة ألقت القوات الأمنية القبض على إمبراطور الذهب وكشفت هذه الضربة القوية عن عدد من كبار التجار ورجال الأعمال يتشاركون معه في عمليات تسعير الذهب وربطه بسعر الدولار في السوق السوداء.

الذهب

سقوط أباطرة الذهب

ووفقًا لتقرير نشرته "العربية نت"، نقلًا عن مصادر خاصة بها فأن هاتف إمبراطور الذهب كشف عن قائمة بأسماء من يتعاملون معه في القاهرة والمحافظات، كما كشف عن عدد من الدهابة في محافظة أسوان ثبت أنهم يعملون معه ولصالحه في تهريب الذهب الخام، والتنقيب عنه بدون ترخيص من الحكومة حيث يتولى إمبراطور الذهب إخفاءه بعد ذلك في مخازن تابعة له في مناطق بالجيزة والقاهرة ويتولى حراستها عشرات من العاملين معه بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

وعقب القبض على عدد من كبار التجار والتحقيق معهم، شنت الأجهزة الأمنية حملات مفاجأة على محالهم في منطقة الصاغة والجمالية والحسين، للتأكد من عدم الغش، خاصة بعدما ترددت معلومات عن وجود ذهب مغشوش في الأسواق مطلي بالنحاس، والتأكد كذلك من الموازين والأدمغة والأعيرة.

وبينت المصادر أن هناك عددا آخر من شركاء مافيا وأباطرة الذهب يقيمون خارج البلاد، وساهموا جميعا بممارساتهم في وصول الأسعار لأرقام قياسية دفعت شعبة الذهب لتحذير المواطنين من الشراء، كما أدت لوقف عمليات التسعير.

الذهب

أسعار الذهب المتداولة غير حقيقية

وبدورها، قالت شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان الخميس الماضي، إن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

ووفق للبيان فإن الأسعار الحالية للذهب لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب، مطالبة بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

من جهته، قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، إن هناك توقفاً في عملية تسعير الذهب وحركة البيع والشراء في سوق الصاغة، مؤكداً أن توقف تسعير الذهب يرجع لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ووجود مضاربات بالسوق، وهو ما يضطر الجميع لوقف حركة البيع والشراء لعدم معرفة السعر الحقيقي ولحين استقرار سعر الدولار.

وعلى الجانب الآخر، تقدم محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والحكومة، بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، مؤكداً أن السبب يعود لتهريب الذهب رغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والتحكم في أسعاره.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

وتشهد أسعار الذهب بعد حالة من العشوائية التي شهدها السوق ووصول السعر لأرقام غير مسبوقة.

مدبولي

ضبابية في أسعار الذهب

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2547 جنيها.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30800 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2020 دولارًا للأونصة.

وتشهد الفترة الحالية ضبابية في أسعار الذهب بعد امتناع تجار الذهب الكسر والخام عن توفير الذهب للمحلات والمصنعين والامتناع عن تحديد أسعار التنفيذ بسبب التوترات الحالية.