متحدث الحكومة يكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل القرض مازالت جارية، وهناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، والحكومة تأمل أن يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.

متحدث الحكومة: صندوق الذهب له عدة مزايا

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية مشيرًا لأهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين.

وتابع، أن الاستثمار في صندوق الذهب يكون من خلال شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب، وميزة هذا الصندوق، هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال، وكذلك يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية.

واستكمل، أن إنشاء صناديق للاستثمار للذهب وغيره من المعادن يأتي في إطار توجيهات الدولة في الشمول المالي وما إلى ذلك في الفترة الراهنة.