أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29-1-2024، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4377 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 30640 جنيه.