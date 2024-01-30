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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 : الزواج قريبا

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 

ستختبر حياة حب رائعة إلى جانب حياة مكتبية مزدحمة ولكن منتجة، استخدم الثروة بذكاء هذا الأسبوع وتمتع أيضًا بصحة رائعة.

توقعات برج الحمل صحيا 

سيكون هناك أيضًا راحة من مرض الماضي، عليك توخي الحذر بشأن النظام الغذائي وإدراج الخضار والفواكه في القائمة، يمكن لأولئك الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين اختيار هذا الأسبوع لأن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن استهلاك التبغ. 

توقعات برج الحمل مهنيا

رغم التحديات البسيطة في النصف الأول من الأسبوع، إلا أنك ستشاهد أشياء إيجابية في الحياة الرسمية، لا تتردد في طرح أفكارك حيث سيتم قبولها وستصبح مشهورًا بين الفريق. 

برج الحمل اليوم عاطفيا

هذا الأسبوع مناسب لتسوية الخلافات في الحياة العاطفية، على الرغم من الخلافات السابقة، ستكون حياتك العاطفية جيدة وستكون هناك فرص للتعبير عن التزامك، بعض العلاقات ستتحول إلى زواج بسبب موافقة الأهل.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

سيكون بعض مواليد برج الحمل سعداء بالاستثمار في مصادر مختلفة بما في ذلك العقارات والأسهم والتجارة، يمكنك هذا الأسبوع المساهمة بثروتك في الأعمال الخيرية ويمكنك أيضًا تقديم مساعدة مالية لصديق أو قريب.

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