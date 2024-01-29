بعد إجراء الإعلامية سهير جودة عملية دقيقة.. معلومات عن جراحة القولون

تعرضت الإعلامية سهير جودة لوعكة صحية وخضعت لعملية جراحية دقيقة فى القولون، ومن خلال تصريحات تليفزيونية كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن التطورات الصحية وقالت :أحب أطمنكم على سهير، هي الحمد لله بقت شوية كويسة، وإن شاء الله قدر المستطاع هنحاول بكره تكلمنا ونسمع صوتها، وده وعد أخدته منها امبارح هتكلمنا لما تقدر، لكن يعني ألف حمد شكر لله ربنا أنعم علينا بنعمة التحسن وإن شاء الله هتكون قريب معانا.

ووفقا لموقع healthdirect نعرض لكم كل ما تريد معرفته عن جراحة القولون التي أجرتها الإعلامية سهير جودة.



القولون هو أكثر الأمراض شيوعًا بين أمراض الجهاز الهضميّ، وأحيانا تظهر الأعراض خفيفة، وأيضا تتفاقم وعندما يخضع الشخص لفحص حول أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية تكون النتائج سليمة، أي أنها لا تُظهر أي دليل موضوعي على خلل تشريحي أو اضطراب بيوكيميائي للقولون، يعتبره الأطباء من أكثر الأعراض المرضية شيوعا، ويعانى المريض بالقولون العصبى من أعراض مرضية كثيرة، ومن الشائع أن يزعج القولون العصبى مريضه على الدوام وفى كل الأوقات خاصة بعد تناول الطعام، فالآلام والانتفاخات والشعور بألم الأمعاء أعراض شائعة ومتكررة عند مرضى القولون العصبى وفى هذا السياق نعرض لكم تفاصيل الإصابة بالقولون وكيف تتم جراحة القولون.



أعراض القولون:

تتميز أعراض القولون العصبي بما يأتي:

آلام مزمنة في البطن.

إسهال مزمن.

إمساك مزمن.

إسهال وإمساك بالتناوب.

زيادة الغازات.

الانتفاخ في البطن.

أعراض تستدعي الطبيب:

فقدان الوزن.

نزيف من المستقيم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ألم مستمر في البطن لا يخف إلا مع التبرز، أو إخراج الريح.

القيء غير معروف السبب.

صعوبة في البلع.



هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى القولون وهي كالآتي:

انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء: تسبب التقلصات الهضمية القوية والمستمرة

لفترات طويلة الإسهال والانتفاخ والغازات، أما التقلصات البطيئة فهي تسبب الإمساك.

مشاكل في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي: تسبب الاضطرابات العصبية ما بين الدماغ والجهاز الهضمي حدوث اضطرابات هضمية، مثل: الإمساك، والإسهال، وألم البطن.

بعض العدوات الميكروبية الشديدة التي تُسبب الإسهال: قد تحدث الإصابة بالقولون المتهيج العصبي بعد التهابات معدية ومعوية شديدة، أو قد تحدث نتيجة فرط نمو البكتيريا.

ضغوطات الحياة: يميل الأفراد الذين يعيشون في ظروف مليئة بالتوتر والقلق إلى ظهور أعراض القولون المتهيج أكثر من غيرهم.

اختلال توازن البكتيريا المتواجدة في الأمعاء: أشارات الأبحاث إلى أن البكتيريا والفطريات الموجودة بصورة طبيعية في الأمعاء تختلف عند مرضى القإذا كنت معرضًا بدرجة كبيرة للإصابة بسرطان القولون بسبب تكوُّن العديد من سلائل القولون محتملة التسرطن، يمكنك اختيار الخضوع لجراحة استئصال القولون بالكامل للوقاية من الإصابة بالسرطان في المستقبل.

وقد يكون استئصال القولون خيارًا ممكنًا للأشخاص ذوي الحالات الوراثية التي تزيد احتمالية تعرضهم لسرطان القولون، مثل داء السلائل الورمي الغُدي العائلي .



يتضمن استئصال القولون خطر حدوث مضاعفات خطيرة منها:



يعتمد خطر حدوث المضاعفات على صحتك العامة، ونوع استئصال القولون الذي تخضع له والنهج الذي يستخدمه جراحك لإجراء الجراحة.

تم إجراء عمليات القولون من خلال شقوق كبيرة على طول البطن وتتم إزالة جزء القولون، ثم يتم ضم الأمعاء معًا.



كيف تتم جراحة القولون وجراحة المناظير :

عن طريق إزالة القولون دون شق كبير ، شبيه بجراحة المرارة الأكثر شيوعًا ،ليتم اجراء هذه العملية الجراحية بالمنظار، يقوم الجراح، بدلاً من فتح الجلد بدرجة كافية للعمل في الداخل،

بوضع ثلاثة إلى خمسة “منافذ” في بطن المريض، يتم من خلالها تمرير كاميرا مصغره والأدوات الجراحية المعتادة.

ثم يقوم الفريق والجراح بإجراء العملية نفسها في الداخل دون فتح البطن. تتم إزالة جزء من الأمعاء عن طريق توسيع أحد مواقع الشقوق بما يكفي لسحب جزء الأمعاء.

هذا النوع من الجراحة يعني أن هناك ألم أقل وعودة أسرع إلى النشاط البدني والجسدي.

مضاعفات استئصال القولون يمكن أن تتضمن:

النزف

الجلطات الدموية في الساقين (تخثرًا وريديًا عميقًا) والرئتين (الانصمام الرئوي)

العدوى

إصابة الأعضاء المجاورة للقولون، مثل المثانة والأمعاء الدقيقة

تمزق الغرز التي تربط بين الأجزاء الباقية بجهازك الهضمي

ستقضي وقتًا في المستشفى بعد استئصال القولون للسماح لجهازك الهضمي بالتعافي.