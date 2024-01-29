مصر أكتوبر: نعول على الحوار الوطني للخروج بتوصيات تحسن من معيشة المواطنين

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني نجح فى الوصول لمشكلات المواطنين وأصدر توصياته فى كثير منها على أرض الواقع.

وأضاف" الباز" فى تصريحات له، أن الحوار الوطني أصبح منصة يلتف حولها جميع أطياف الشعب المصري، والكل يعول عليه فى حل كثير من القضايا، خاصة بعد ما أولته القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام كبير للحوار وما يخرج عنه من توصيات، لافتا إلى أن طرح مشاكل الاقتصاد بشكل أكثر عمقا يسهم فى الخروج بتوصيات تساعد فى تخطي الأزمة الراهنة.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن المرحلة الراهنة تطلب التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بما يسهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بعد ما شهدته الأسواق من ارتفاع جنوني للأسعار خلال الفترة الماضية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن يشارك فى المناقشات عدد كبير من الاقتصادين أصحاب الخبرة والاختصاص فى هذا الملف الشائك، منوها إلى ضرورة أخذ الأحداث العالمية المتلاحقة فى الاعتبار.