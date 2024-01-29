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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء العمال المصابين بطلق خرطوش داخل ورشة بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

حصل “صدى البلد”  على أسماء المصابين فى واقعة إطلاق خرطوش بإحدى الورش وهم: محمود النادي عوض 31 عاما  مقيم قولنجيل مصاب بطلق خرطوش بالصدر، وضياء محمد محمد عبد الوهاب 35 عاما ومقيم بشارع الجلاء مصاب بطلق خرطوش بالصدر أيضا.
 

ويذكر أن طلق الخرطوش بسبب خلاف حدث بينهم وبين المتهمين دخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بمدينة المنصورة.
 

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بإطلاق أعيرة نارية  داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بجوار الرقابة الإدارية.
 

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصين بطلقات خرطوش بالصدر خلال مشاجره داخل ورشة كاوتش .
 

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