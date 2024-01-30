علاء عبد النبى يرحب بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى.. ويؤكد أهمية توطين الصناعة

رحب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات.

كما ثمن عبد النبى الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي طرح فيها رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى ، ما تم فى الحوار الوطنى بمرحلته الاولى وما انتهى إليه من توصيات، وكذلك ما طرحه حول أهم المحاور التي سوف يتم مناقشتها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

كما أشاد عبد النبى، باهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني، بالملف الاقتصادى، لما نشهده من أزمات عديدة فى الاقتصاد المصرى من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وارتفاع العملات مقابل الجنة المصرى مما تسبب فى زيادة غير مسبوقة فى أسعار المنتجات الأساسية.

كما أشار نائب رئيس حزب الإصلاح التنمية، أن مناقشة وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، خطوة هامة نحو وضع خريطة اقتصادية كاملة لمشاكل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة أزمة سعر الصرف والدولار الأمريكي ، و ملف توطين الصناعة التكنولوجية والالكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية،، حتى نستطيع أن نصدر منتجات تساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.

كما طالب عبد النبى ان يتم استكمال مناقشة باقى الموضوعات الهامة فى المحورين السياسي والمجتمعي، بعد الانتهاء من المحور الاقتصادي، لما لها من أهمية كبيرة على المستويين السياسي والمجتمعى.