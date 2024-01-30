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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس اتحاد الناشرين: الزائر يتعامل مع معرض الكتاب كمتعة ثقافية

سعيد عبده رئيس اتحاد
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر على مستوى العالم للكتاب العربي، حيث يشهد أكبر عدد من الزوار.

وأضاف عبده، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أنّ الزائر  يتعامل مع المعرض على أنه متعة ثقافية في رحلة مدتها يوم ويزيد، وليس شراء الكتب فقط، حيث قد تتكرر الرحلة ليوم وأكثر  خلال فترة انعقاد المعرض. 

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: "المعرض يشهد زيارة الأطفال وأفراد الأسرة، وأي شخص يجد متعته وغايته في المعرض، ويشارك فيه في العام الجاري 1200 ناشر من 70 دولة بثقافات مختلفة ومتعددة، وأتمنى من كل مصري أن يزور المعرض". 

معرض القاهرة الدولي رئيس اتحاد الناشرين اتحاد الناشرين متعة ثقافية

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