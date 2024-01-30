زاهي حواس: لن يتم طلاء الهرم.. وكريم عبدالعزيز قادر على تجسيد شخصيتي|خاص

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، أمس الإثنين، ندوة للدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ووزير الآثار الأسبق، حيث كشف فيها عن تفاصيل استرداد الآثار المصرية.

وعبر للدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن سعادته بالندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور السفير عمر سليم والدكتورة آمال عثمان.

ونفى “حواس”، لـ "صدى البلد"، فكرة طلاء وكساء الهرم، قائلا “لن يتم كساء الهرم أو تبليطه، الهرم زى ما هو من أيام الملك منكورع، وإزاى يتم طلاء الهرم، ده كلام ليس له أصل من الصحة، وكلها شائعات”، موضحا أنه تم طلاؤه بالفعل من زمن الملك منكورع.

وأشار عالم ووزير الأثار الأسبق، إلى أنه لن يتم القيام بأى عمل فى المواقع الأثرية دون القيام بدراسات علمية تستغرق على الأقل 3 سنوات، ثم أخذ رأى العلماء المتخصصين فى عصر الأهرامات.

موقف حواس من فيلم كيلوباترا "نتيفليكس"

وعلق حواس على فيلم "كليوباترا" الذي قامت بعرضه منصة نتفليكس، قائلاً "قمنا بعمل فيلم ضد نتفليكس، ومناظرات ومداخلات بأن مملكة كوش السوداء حكمت مصر، ولكن عند النظر إلى شكل الفرعون المصرى يختلف عن الأفريقى أو الليبى أو الآسيوى، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة وتم الرد عليه"، مؤكدا أنه لا يوجد خوف منها تماما.

كريم عبد العزيز وزاهي حواس

وبسؤاله حول النجم القادر على تأدية دوره في أعمال تلفزيونية، قال “كريم عبد العزيز هو القادر على تجسيد شخصيتي”.

واستطرد “حواس”، أن تكريم كبار الأثريين مثل سليم حسن في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعبر عن إعادة الأمجاد لهم.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.