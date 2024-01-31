وزيرة الثقافة: مشاركة 70 دولة بمعرض الكتاب تعكس مدى ثقة العالم به

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الهيئة العامة للكتاب عليها حمل وضغط عمل كبير للغاية، حيث إنه منذ انتهاء الدورة ال 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وحتى بداية الدورة ال 55 تعمل على طوال هذه المدة على 3 محاور أساسية.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن المحور الأول يشمل معارض الكتاب الخارجية، نظرا لأنها صورة مصر الثقافية في الخارج، وحرصوا على عدم تغييرها رغم أي ظروف.

وأشارت إلى أن المحور الثاني يتضمن إقامة معارض داخلية في مصر، لأنه يأتي في إطار بناء الإنسان وتنمية الوعي، لافتة أنه جرى إقامة 22 معرض كتاب بالمحافظات منذ انتهاء الدورة الماضية لمعرض الكتاب وحتى بداية الدورة الحالية.

وأوضحت أن المحور الثالث يتضمن التحضير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه دورته الحالية 70 دولة مقارنة بـ 54 دولة في الدورة الماضية، وهذا له دلالات بأن العالم يثق في معرض القاهرة للكتاب ولا سيما المعنيون بالثقافة.