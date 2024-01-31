عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: مشاركة 70 دولة بمعرض الكتاب تعكس مدى ثقة العالم به

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الهيئة العامة للكتاب عليها حمل وضغط عمل كبير للغاية، حيث إنه منذ انتهاء الدورة ال 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وحتى بداية الدورة ال 55 تعمل على طوال هذه المدة على 3 محاور أساسية.

وزيرة الثقافة: النسخة الحالية من معرض الكتاب تركز على الهوية الثقافية

وزيرة الثقافة تروي ذكرياتها مع معرض الكتاب

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن المحور الأول يشمل معارض الكتاب الخارجية، نظرا لأنها صورة مصر الثقافية في الخارج، وحرصوا على عدم تغييرها رغم أي ظروف.

 

وأشارت إلى أن المحور الثاني يتضمن إقامة معارض داخلية في مصر، لأنه يأتي في إطار بناء الإنسان وتنمية الوعي، لافتة أنه جرى إقامة 22 معرض كتاب بالمحافظات منذ انتهاء الدورة الماضية لمعرض الكتاب وحتى بداية الدورة الحالية.

 

وأوضحت أن المحور الثالث يتضمن التحضير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه دورته الحالية 70 دولة مقارنة بـ 54 دولة في الدورة الماضية، وهذا له دلالات بأن العالم يثق في معرض القاهرة للكتاب ولا سيما المعنيون بالثقافة.

الثقافة وزيرة الثقافة الكيلاني معرض الكتاب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

ترشيحاتنا

55 ألف عبوة داخل المخازن .. الداخلية تداهم أوكار مافيا السجائر

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

الإعلام العبري يعلن مقـ.تل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ