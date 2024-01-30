وزيرة الثقافة: النسخة الحالية من معرض الكتاب تركز على الهوية الثقافية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دار الأوبرا ذكرياته معها منذ الطفولة، حيث كانت تصطحبها والدتها هي وأخواتها لزيارة المعرض مثل باقي الأسر المصرية لشراء كتب الأطفال، كما أنه كان يحتوي على سينما للأطفال والقبة السماوية، وبالتالي معرض الكتاب له ذكريات خاصة لها في موقعه القديم في الأوبرا.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن معرض الكتاب في كل دورة يكون له إطار عام يسير عليه أو رؤية، ليس فقط عرض كتاب بهدف المبيعات، والعام الماضي اتخذنا على خط الهوية، وتم التركيز بالعمل على هذا الخط بشكل أوضح في هذه الدورة، وأن يكون هناك إتاحة للفكرة بشكل أوسع.

وأوضحت أن اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات الكبير، ليكون شخصية المعرض هذا العام، جاء نظرا لأنه قدم للبشرية والثقافة المصرية إنتاجا مهما، وأصبح دليلا للأجيال الجديدة المهتمة بالآثار.