عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية الحادة، واستمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية وتساقط حبات البرد على شرق الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء آخر أيام شهر ديسمبر، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

العاصمة الإدارية 16 8

6 أكتوبر 15 8

بنها 16 9

دمنهور 15 9

وادي النطرون 16 8

كفر الشيخ 15 9

المنصورة 15 9

الزقازيق 16 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 15 10

دمياط 16 9

بورسعيد 17 8

الإسماعيلية 16 9

السويس 16 8

العريش 16 8

رفح 15 9

رأس سدر 17 10

نخل 14 1

كاترين 9 0

الطور 17 9

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 9

العلمين الجديدة 14 9

مطروح 14 10

السلوم 14 10

سيوة 14 5

رأس غارب 19 10

الغردقة 20 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 10

شلاتين 23 14

حلايب 22 15

أبو رماد 22 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 15 4

أسيوط 16 5

سوهاج 16 5

قنا 17 7

الأقصر 17 7

أسوان 18 8

الوادي الجديد 18 5

أبوسمبل 19 8