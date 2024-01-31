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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. وسقوط أمطار غزيرة على تلك المحافظات

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارية للتقلبات الجوية التي نعيشها منذ أمس وأول أمس، خاصة انخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي شديدة البرودة، إلى جانب وجود منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والعظمي على القاهرة الكبري 16 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستكون أقل ب14 أو 11 درجة نتيجة نشاط الرياح.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار باردة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري  وشمال الصعيد، ومائلة للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه مع فترات الليل يكون هناك مزيد من الإنخفاضات فى حالة الطقس، والصغري تصل ل9 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ومن الممكن أن تكون قارصة البرودة فى الأماكن المفتوحة ولها ظهير صحراوي، وتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين أو وسط سيناء.

وأشارت إلي أنه خلال الساعات الماضية كانت هناك أمطار بشكل غزير على الإسكندرية بتساقط معها حبات البرد، ومن المتوقع استمرار أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها حبات البرد على مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد إلى المحافظات الداخلية.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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