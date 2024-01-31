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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار|وزير الداخلية يُقرّر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطناً.. وهذا رد فعل عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك.. وسبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية

أهم الأخبار
أهم الأخبار

حرصًا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزًا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

الحوار الوطني.. أسبوعان أمام الأطراف لإرسال التصورات مكتوبة

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطنًا

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيمي عسكر.. تفاصيل

21 مليار دولار.. وزيرة الهجرة: نسبة تحويلات المصريين بالخارج قلت

رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية يكشف سبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية

 

 

 

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