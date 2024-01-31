أهم الأخبار|وزير الداخلية يُقرّر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطناً.. وهذا رد فعل عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك.. وسبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية

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عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

الحوار الوطني.. أسبوعان أمام الأطراف لإرسال التصورات مكتوبة

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطنًا

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

هدفان نظيفان| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

لازم المواجهة.. يسرا عن فيلم «ليلة العيد»: ممكن مايعجبش الناس علشان بيوجع

ماذا ينتظر الصائمون في شهر رجب بالجنة؟.. كنز ثمين

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن تحطم مُقاتلة «إف-16» لها في كوريا الجنوبية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيمي عسكر.. تفاصيل

21 مليار دولار.. وزيرة الهجرة: نسبة تحويلات المصريين بالخارج قلت

رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية يكشف سبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية