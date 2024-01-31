قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيمي عسكر.. تفاصيل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى ان مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

وأشارت المصادر إلى أن خمس آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال جرفت عدة شوارع في المخيم، وتعمدت تخريب البنية التحتية.

وفي وقت لاحق اقتحمت نفس القوات مخيم عسكر القديم، وجابت آليات الاحتلال عدة شوارع وأحياء.