قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستستمر عدة أيام
هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟
دعاء الصباح من القرآن.. 8 آيات تفتح لك جميع الأبواب المغلقة
الأرصاد تُحذر من أتربة عالقة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
الهدنة الأمريكية الإيرانية تعيد تشكيل خريطة العملات وتضغط على الدولار
نائب ترامب يصل إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران
شريف مدكور يثير الجدل بشأن الزواج من أجانب.. ماذا قال؟
باكستان.. وفد التفاوض الأمريكي مع إيران يصل إلى إسلام آباد
هبة عبد الغني لـ صدى البلد: التمثيل جاءني صدفة وتركت كلية الحقوق من أجله | فيديو
قوة صاعدة.. مصر ثاني أقوى اقتصاد عربي في 2026.. صعود لافت للمركز الـ18 عالميًا
رئيس جامعة القاهرة : إرجاء الفعاليات غير الضرورية لدعم جهود ترشيد الطاقة
5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سي إن إن: المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستستمر عدة أيام

القسم الخارجي

في تطور جديد يعكس استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت تقارير إعلامية، بينها شبكة “سي إن إن”، أن المفاوضات الجارية بين الجانبين لن تُحسم سريعًا، بل من المتوقع أن تمتد لعدة أيام، في ظل تعقيدات الملفات المطروحة وتباين مواقف الطرفين.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن مسؤول باكستاني، فإن المحادثات التي تعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تأتي ضمن جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل يثبت وقف إطلاق النار الهش، ويمهد الطريق نحو تسوية أوسع للصراع المتصاعد في المنطقة.

وتلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، بعد نجاحها في رعاية اتفاق هدنة مؤقتة بين الطرفين لمدة أسبوعين، دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل 2026. 

وتأتي هذه المفاوضات في سياق حرب إقليمية اندلعت خلال الأشهر الماضية، وشهدت تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، بما في ذلك ضربات أمريكية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران، وردود إيرانية استهدفت مصالح حيوية في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية. 

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن المؤشرات على الأرض تؤكد هشاشته، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه، كما استمرت بعض العمليات العسكرية غير المباشرة، خصوصًا في الساحة اللبنانية.

ويعكس ذلك حجم التحديات التي تواجه المفاوضات الحالية، والتي لا تقتصر على تثبيت الهدنة، بل تمتد إلى قضايا أكثر تعقيدًا، مثل البرنامج النووي الإيراني، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ودور طهران في دعم حلفائها الإقليميين. 

وفي هذا السياق، وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى إسلام آباد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، للمشاركة في هذه المحادثات التي توصف بأنها “حاسمة”، وسط تحذيرات أمريكية من إمكانية العودة إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي. 

في المقابل، تتمسك إيران بموقفها الداعي إلى اتفاق شامل ودائم، رافضة الاكتفاء بهدنة مؤقتة، ومطالبة برفع العقوبات وضمانات واضحة بشأن إنهاء الحرب بشكل نهائي، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة. 

كما تحظى هذه المفاوضات باهتمام دولي واسع، إذ رحبت قوى أوروبية بالهدنة واعتبرتها خطوة مهمة لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، في حين لعبت الصين دورًا داعمًا في تشجيع طهران على القبول بالمسار التفاوضي، دون الانخراط بشكل مباشر في ضمان الاتفاق. 

وبينما تتواصل المحادثات لعدة أيام وفق ما تشير إليه التقديرات، يبقى مستقبل هذه الجهود مرهونًا بمدى قدرة الطرفين على تجاوز فجوة الثقة العميقة، والتوصل إلى تفاهمات توازن بين المصالح الأمنية والسياسية لكليهما. وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وتشابك الملفات، تبدو هذه المفاوضات اختبارًا حقيقيًا لإمكانية تجنب مواجهة أوسع قد تكون تداعياتها خطيرة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

إيران أمريكا فانس واشنطن باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

الارصاد الجوية

نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

ترشيحاتنا

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على ضفاف البوسفور في تركيا

محمد محمود عبد العزيز يشيد بعرض “الملك لير”

محمد محمود عبد العزيز يشيد بعرض مسرحية الملك لير

محمد عمرو الليثي

محمد عمرو الليثي يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5"

بالصور

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد