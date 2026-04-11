الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قوة صاعدة.. مصر ثاني أقوى اقتصاد عربي في 2026.. صعود لافت للمركز الـ18 عالميًا

صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في قراءة جديدة لمؤشرات القوة الاقتصادية في المنطقة، كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن ملامح خريطة الاقتصادات العربية خلال عام 2026، مستندًا إلى معيار الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية (PPP). وبين الأرقام والتصنيفات، تبرز مصر كقوة اقتصادية صاعدة تواصل تثبيت أقدامها بين كبار اللاعبين إقليميًا وعالميًا، في مشهد يعكس تحولات عميقة في بنية الاقتصاد المصري.

مصر في صدارة المشهد العربي
احتلت مصر المركز الثاني عربيًا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات في المنطقة لعام 2026، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميًا، وهو ما يعكس حجم الاقتصاد المصري وثقله المتزايد. هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشروعات القومية.

ويؤكد هذا الترتيب أن مصر لم تعد مجرد اقتصاد كبير من حيث عدد السكان، بل أصبحت لاعبًا مؤثرًا في معادلة النمو الإقليمي، خاصة مع تنوع قطاعاتها الاقتصادية بين الصناعة والزراعة والخدمات.

خريطة الاقتصادات العربية في 2026
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية، حيث جاءت في المركز الـ16 عالميًا، مستفيدة من قوة قطاع الطاقة وخطط التنويع الاقتصادي. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عربيًا، تلتها الجزائر في المركز الرابع، ثم العراق خامسًا، الذي سجل ناتجًا محليًا وفق تعادل القوة الشرائية بلغ نحو 739.13 مليار دولار، محتلاً المرتبة الـ44 عالميًا.

وتشير هذه الأرقام إلى منافسة قوية بين الاقتصادات العربية، لكنها في الوقت ذاته تؤكد وجود توازن نسبي في توزيع القوة الاقتصادية داخل المنطقة.

مصر.. قوة اقتصادية ترتكز على التنوع والاستدامة
ما يميز الاقتصاد المصري في هذا السياق هو قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات العالمية، سواء كانت أزمات مالية أو تقلبات في الأسواق. فتنوع مصادر الدخل، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة، والنقل، والمدن الجديدة، ساهم في تعزيز مكانة مصر اقتصاديًا.

كما أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها لممرات تجارية حيوية، يمنحها ميزة تنافسية إضافية، تجعلها محورًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

المشهد العالمي.. الكبار في الصدارة
على المستوى الدولي، واصلت الصين تصدرها لقائمة أكبر اقتصادات العالم بناتج بلغ 43.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ31.8 تريليون دولار، ثم الهند في المركز الثالث بنحو 19.1 تريليون دولار، ما يعكس استمرار هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى على المشهد العالمي.


في ظل هذه المؤشرات، تبدو مصر في طريقها لتعزيز مكانتها كأحد أعمدة الاقتصاد العربي، مستفيدة من قاعدة اقتصادية متينة ورؤية تنموية طويلة المدى. ومع استمرار الإصلاحات وتدفق الاستثمارات، فإن الحضور المصري على الساحة الاقتصادية مرشح لمزيد من التقدم، ليؤكد أن القاهرة لا تنافس فقط إقليميًا، بل تضع قدمًا ثابتة على خريطة الاقتصاد العالمي.

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

تساقط الشعر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية

