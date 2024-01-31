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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطنا

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار وزير الداخلية رقم 166 لسنة 2024 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 20 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في الجريدة الرسمية، أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 20 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.

 

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