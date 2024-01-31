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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية يكشف سبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية

صدى البلد

كشف رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية أحمد رزق، سبب هجوم أسراب ضخمة من الجراد على الحدود المصرية في جنوب البلاد، وخطورة الأمر.

وأوضح أن هذا التوقيت هو موسم تكاثر الجراد في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الموسم يشهد تزايدا بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في وقت مبكر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية للإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن السودان من الدول التي تنتشر فيها أسراب الجراد، وبسبب عدم مكافحته من قبل المعنيين ينتشر بشكل كبير، ومن ثم يقترب من الحدود المجاورة وخاصة المصرية.

وزارة الزراعة تسيطر على الوضع

وأكمل رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية، أن وزارة الزراعة تسيطر على الوضع تماما في هذا الشأن، وهناك دعم كامل من كل الجهات المعنية لمجابهة هذه الآفة، والأسراب التي دخلت مصر صنفت على أنها كميات صغيرة.

وتابع رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية أن الجراد الصحراوي يأكل ما يقابله من مادة خضراء، والوزارة تحاصره في المناطق الجبلية، ويتم مجابهتها من خلال قواعد منتشرة على كل الحدود، عن طريق مبيدات مكافحة الجراد، وآلات رش المكافحة.

وواصل أحمد رزق: الجراد يتكاثر في اليمن والسعودية والسودان واليمن وإريتريا، ونظرا للظروف التي تحدث في السودان من حروب وانتشار أوبئة تتزايد أسراب الجراد في الانتشار، وأطمئن المواطنين بأن الوزارة تعمل على الموقف بشكل مستمر.

وأضاف أن أسراب الجراد التي دخلت مصر تصنف على أنها أسراب صغيرة ومجموعات من الجراد، ولكن تم محاصرته في المنطقة الجبلية وإلى الآن لم يتعد منطقة شلاتين.

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